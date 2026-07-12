Oroscopo di domani 13 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato l'12 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Siamo avvolti da una nebbia emotiva, densa di spiccata sensibilità, insicurezza e malinconia. Colpa dei quadrati della Luna a Nettuno e a Saturno. Esiste un rimedio efficace per alleggerire l’atmosfera, senza fuggire dalle responsabilità: l’autoironia. Toro. 214 – 205 Lasciamoci guidare dal sesto senso, per capire se nel lavoro è il momento di agire o al contrario è tempo di rimanere immobili a osservare. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali: l’empatia, la capacità di ascolto. Facciamone buon uso. Gemelli. 215 – 216 Non è ancora giunta l’ora di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative concrete per consolidare ciò che abbiamo già in mano. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio 2026 Amore, Lavoro, Soldi e Fortuna per Tutti i 12 Segni | Paolo Fox

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