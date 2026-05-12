Oroscopo di domani 13 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Domani, 13 maggio 2026, vengono pubblicate le previsioni dell’oroscopo secondo il metodo di Barbanera. L’articolo si concentra sulle influenze astrali previste per ogni segno zodiacale, con attenzione alle caratteristiche e alle tendenze indicate dal calendario astrologico. Per ogni segno, vengono fornite indicazioni specifiche senza interpretazioni o commenti soggettivi, limitandosi ai dati e alle previsioni ufficiali.

A cura di Barbanera Aggiornato il 12 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo, ma invece di correre, restiamo nel flusso. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutandoci a comunicare con tatto anche ciò che ci sembra scomodo. Toro. 214 – 205 “Lentamente, ma sicuramente” è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta in quadrato però non incrina la determinazione. Il cielo ci invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l’attenzione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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