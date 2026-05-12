Oroscopo di domani 13 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Da feedpress.me 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, 13 maggio 2026, vengono pubblicate le previsioni dell’oroscopo secondo il metodo di Barbanera. L’articolo si concentra sulle influenze astrali previste per ogni segno zodiacale, con attenzione alle caratteristiche e alle tendenze indicate dal calendario astrologico. Per ogni segno, vengono fornite indicazioni specifiche senza interpretazioni o commenti soggettivi, limitandosi ai dati e alle previsioni ufficiali.

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A cura di Barbanera Aggiornato il 12 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo, ma invece di correre, restiamo nel flusso. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutandoci a comunicare con tatto anche ciò che ci sembra scomodo. Toro. 214 – 205 “Lentamente, ma sicuramente” è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta in quadrato però non incrina la determinazione. Il cielo ci invita alla continuità. I gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l’attenzione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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