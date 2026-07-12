Oroscopo Branko oggi domenica 12 luglio 2026 | le previsioni segno per segno

Oggi, domenica 12 luglio 2026, alcune persone hanno riferito di aver ricevuto telefonate indesiderate e messaggi sospetti sui propri cellulari. La polizia ha registrato diverse denunce di utenti che hanno segnalato tentativi di frode online e truffe via SMS. Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione e a non condividere dati personali con sconosciuti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato eventuali indagini in corso o arresti.

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi. OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 luglio 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 luglio 2026: Ariete Cari Ariete, Marte vi rende instancabili e pieni di iniziativa. Nel lavoro riuscite a superare un ostacolo che vi aveva rallentato e tornate a guardare avanti con entusiasmo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Oroscopo della settimana 6-12 luglio 2026, le previsioni di Antonasio per tutti i segni

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