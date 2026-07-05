Oroscopo Branko oggi domenica 5 luglio 2026 | le previsioni segno per segno

Da tpi.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, in diverse città italiane, sono stati segnalati blackout improvvisi che hanno interessato migliaia di utenti. Le interruzioni hanno coinvolto principalmente reti di telefonia mobile e servizi internet, causando disagi a residenti e aziende. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause, mentre le compagnie di servizi stanno lavorando per ripristinare le linee. Non sono ancora state rese note le tempistiche di riattivazione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi. OROSCOPO BRANKO –  Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di  Branko di oggi, domenica 5 luglio   2026?  L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo  oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 5 luglio   2026: Ariete Cari Ariete, Marte vi offre forza e determinazione. Nel lavoro potreste ricevere una proposta inattesa o una notizia che aspettavate da tempo. In amore siete sinceri ma anche impazienti: cercate di dare tempo ai sentimenti di maturare. 🔗 Leggi su Tpi.it

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