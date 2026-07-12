Oroscopo Agosto | Leone

Da lifeandpeople.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel mese di agosto, i nati sotto il segno del Leone si trovano al centro dell’attenzione. Il periodo richiede di eliminare ciò che non serve più, favorendo un processo di crescita attraverso la sottrazione. La necessità di evolversi si presenta come qualcosa di più di un desiderio di approvazione esterna, diventando un passo obbligato per progredire.

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Life&People.it 23 luglio – 22 agosto  I processi di crescita non procedono per addizione, bensì per sottrazione di ciò che non è più funzionale. Agosto vi pone al centro della scena, esigendo un’evoluzione che prescinde dal semplice bisogno di consenso esterno. L’eclissi nel segno inaugura una fase cruciale per l’identità, i ruoli professionali e il posizionamento nel mondo. Si avverte l’urgenza di aggiornare la propria immagine pubblica o di ridefinire responsabilità che ormai risultano restrittive. Nella seconda parte del mese, l’attenzione si sposta sulla pianificazione finanziaria: una gestione rigorosa delle risorse sosterrà efficacemente le nuove iniziative in partenza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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