Oroscopo Agosto | Ariete

Ad agosto, per i nati sotto il segno dell’Ariete, si evidenzia una netta differenza tra agire per competenza e muoversi per passione autentica. Questa distinzione influenzerà le decisioni riguardanti creatività, relazioni sentimentali e progetti personali.

Life&People.it 21 marzo – 20 aprile C’è una differenza sostanziale tra l’agire per competenza e il muoversi per autentica passione. Ad agosto questa distinzione si impone con chiarezza, orientando le scelte legate a creatività, dinamiche sentimentali e progetti personali. L’eclissi di metà mese agisce come un catalizzatore, riportando in superficie desideri a lungo trascurati ed evidenziando come certe gratificazioni non siano più sufficienti. Anche i rapporti interpersonali e i sodalizi professionali richiedono un esame accurato. Se alcune alleanze si consolidano attraverso un dialogo più trasparente, altre esigono un riequilibrio strutturale, specie dove la reciprocità è venuta a mancare. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO ARIETE AGOSTO 2026: RINASCITA E DIREZIONE

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