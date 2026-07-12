Oroscopo Agosto | Cancro

A metà agosto, un confronto diretto con le proprie risorse finanziarie e personali si fa più intenso. Le decisioni riguardano la valutazione dell’autonomia e delle capacità, spingendo a rivedere come si gestiscono le risorse e la fiducia in sé stessi. La fase invita a riflettere sulle scelte passate e a consolidare la percezione del proprio valore. Non ci sono eventi specifici, solo un richiamo a considerare attentamente il rapporto tra identità e competenze.

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Ogni scelta importante nasce da una domanda semplice: quale valore attribuite alla vostra identità e alle vostre competenze? Agosto si sviluppa attorno a questo asse, imponendo un riesame della gestione finanziaria e della fiducia nei propri mezzi. La prima parte del mese si rivela propizia per trattative, revisioni contrattuali e investimenti mirati su progettiallineati ai vostri standard etici. Dal 17 agosto, l’ingresso di Marte nel segno restituisce un forte impulso all’azione, determinazione e capacità di leadership. Sarà tuttavia essenziale canalizzare questa energia costruttivamente, evitando che la prontezza si traduca in pura reattività impulsiva. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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