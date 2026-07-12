Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania della MotoGP 2026, concluso oggi sul circuito del Sachsenring. La gara di 30 giri ha visto arrivare secondo un altro pilota spagnolo, seguito da un italiano in terza posizione. Tra i piloti italiani, il migliore è stato il sesto classificato, mentre uno dei favoriti ha dovuto ritirarsi a causa di un problema tecnico. L’evento ha rappresentato l’undicesima tappa del campionato stagionale.

Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 12 luglio, il fine settimana del GP della Germania, con la consueta gara lunga di 30 giri, che si è disputata sul circuito del Sachsenring, valida per l’ undicesima tappa del calendario della MotoGP. Successo dello spagnolo Marc Marquez, davanti al nipponico Ai Ogura, secondo, ed allo spagnolo Raul Fernandez, terzo. Seguono gli altri iberici Pedro Acosta, quarto, e Jorge Martin, quinto, mentre il migliore degli italiani è Francesco Bagnaia, sesto, davanti al transalpino Fabio Quartararo, settimo. Seguono due italiani: ottavo Luca Marini, nono Enea Bastianini, che precedono il sudafricano Brad Binder, decimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2026: vince Marc Marquez, sesto Francesco Bagnaia. Out Di Giannantonio

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