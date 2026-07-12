Opera San Camillo martedì scatta il ’trekking sociale’

Martedì prende il via il trekking sociale organizzato nell’ambito del progetto ‘Orizzonti di Benessere’ presso l’Opera San Camillo di Predappio. Questa struttura, attiva dal secondo dopoguerra, si dedica all’accoglienza di persone con problemi psichici, supportata dai religiosi Camilliani e da numerosi volontari locali. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità attraverso attività all’aperto, promuovendo il benessere e l’inclusione sociale.

Nell’ambito del progetto ‘ Orizzonti di Benessere ’, continuano le attività presso l’ Opera San Camillo di Predappio, che dal secondo dopoguerra si occupa di accoglienza di malati psichici, grazie ai religiosi Camilliani ed il sostegno di molti volontari predappiesi. L’iniziativa è organizzata dall’ Associazione San Martino e sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. "Gli obiettivi del progetto – spiegano gli organizzatori – si sintetizzano nel consolidare un modello di comunità inclusiva e solidale, capace di mettere al centro il benessere e le relazioni della persona. Attraverso la valorizzazione degli spazi e della rete... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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