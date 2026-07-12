Due persone sono state fermate nell’indagine sull’omicidio di un uomo ucciso una settimana fa a Porta Capuana, Napoli. La vittima è stata colpita con una pistola e si pensa che il delitto sia legato a una relazione finita male. Le persone fermate sono una donna e un uomo, identificate come Brunetti e Maddaloni. La polizia sta approfondendo i motivi e le circostanze dell’omicidio.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Alessandro Grivano, ucciso a colpi di pistola una settimana fa a Porta Capuana, a Napoli. Per il delitto è stata fermata una coppia, Eliana Brunetti ed Ernesto Maddaloni. Entrambi si sono costituiti presentandosi in Questura, prima la donna e poi il compagno. Secondo quanto ricostruito, a sparare sarebbe stato Maddaloni, mentre la compagna era con lui sullo scooter. Alla base dell’omicidio ci sarebbe una relazione sentimentale finita male. Alessandro Grivano ucciso a Napoli, fermata una coppia Arrestati per omicidio Ernesto Maddaloni ed Eliana Brunetti Il movente del delitto Alessandro Grivano ucciso a Napoli, fermata una coppia Ci sono due persone, un uomo e una donna, fermate per l’omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Napoli nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Omicidio Alessandro Grivano a Napoli, ci sono due fermati: sarebbe stato ucciso per una relazione finita male

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Alessandro Grivano è l'uomo ucciso nella notte a Napoli

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Omicidio Grivano, due fermati: Eliana Brunetti ed Ernesto Maddaloni. Ucciso per una relazione sentimentale finita maleDue persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di un uomo di 33 anni avvenuto una settimana fa in zona Porta Capuana.

Napoli, omicidio a Porta Capuana: Alessandro Grivano, 33 anni, ucciso a colpi di pistola mentre è in scooterNella notte, a Porta Capuana, un uomo di 33 anni è stato colpito da vari colpi di pistola mentre era in scooter.

Argomenti più discussi: Omicidio a Porta Capuana, freddato nella notte Alessandro Grivano; Alessandro Grivano ucciso a Napoli, è il decimo delitto dall'inizio dell'anno; Omicidio Grivano, i precedenti per truffa e l'ipotesi di una vendetta personale; Omicidio Grivano, il movente nel telefonino della vittima.

Omicidio Alessandro Grivano, si costituisce una donna, identificato il presunto sparatore ift.tt/2u5Y4CM x.com