Due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini sull'omicidio di un uomo di 33 anni avvenuto una settimana fa in zona Porta Capuana. Le autorità hanno arrestato una donna e un uomo, identificati come Eliana Brunetti ed Ernesto Maddaloni, entrambi sospettati di aver partecipato all’omicidio. Il delitto sarebbe stato motivato da una relazione sentimentale finita male. I fermati sono stati portati in commissariato per ulteriori approfondimenti.

Ucciso una settimana fa in zona Porta Capuana: fermati un uomo e una donna, il movente è passionale. Per l'omicidio del 33enne Alessandro Grivano, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di Eliana Brunetti ed Ernesto Maddaloni, lei imparentata con esponenti di quella che era la paranza dei bambini. Secondo la ricostruzione, la donna era presente su uno scooter mentre Maddaloni avrebbe esploso almeno due colpi di pistola nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio scorsi, uno dei quali andato a segno, uccidendo Grivano. Al lavoro ci sono gli investigatori della Squadra Mobile, agli ordini del dirigente Mario Grassia, coordinati dalla settima sezione della Procura di Napoli, procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli e sostituto Stella Castaldo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Omicidio Grivano, due fermati: Eliana Brunetti ed Ernesto Maddaloni. Ucciso per una relazione sentimentale finita male

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