Tre giovani tra i 23 e i 25 anni sono stati fermati dai carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio di un ragazzo di 19 anni avvenuto a Crema sabato sera. I fermati sono residenti nella zona del Cremasco e sono ritenuti coinvolti nel delitto. Le autorità hanno eseguito i fermi, ma al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi o sulle circostanze dell’evento.

Svolta nelle indagini sull’omicidio del 19enne egiziano ucciso a coltellate nella serata di sabato a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito il fermo di tre giovani, di età compresa tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti nel Cremasco e ritenuti coinvolti nel delitto. Secondo quanto emerso, dopo l’aggressione i tre si sarebbero allontanati, spostandosi tra diverse province prima di essere rintracciati nel Cremasco e nell’ area metropolitana di Milano. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto nei loro confronti un provvedimento di fermo con l’accusa di omicidio. Le indagini proseguono per chiarire il ruolo di ciascuno dei fermati e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio a Crema, svolta nelle indagini: tre fermi per la morte del 19enne

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