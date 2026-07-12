Olio extravergine prezzi dimezzati e frantoi pieni | la guerra che minaccia il Made in Italy

Notizia in breve

I prezzi dell'olio extravergine sono dimezzati, mentre i frantoi italiani sono pieni e rischiano di chiudere. La guerra nel Golfo di Hormuz, che si riapre a singhiozzo, ha provocato un crollo dei prezzi del petrolio e ora si riflette sull'olio d'oliva. La diminuzione dei prezzi sta sconvolgendo le campagne italiane, a poche settimane dall'inizio della nuova raccolta. La situazione mette in discussione la stabilità del settore e la credibilità del Made in Italy.