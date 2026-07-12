Olio extravergine prezzi dimezzati e frantoi pieni | la guerra che minaccia il Made in Italy
I prezzi dell'olio extravergine sono dimezzati, mentre i frantoi italiani sono pieni e rischiano di chiudere. La guerra nel Golfo di Hormuz, che si riapre a singhiozzo, ha provocato un crollo dei prezzi del petrolio e ora si riflette sull'olio d'oliva. La diminuzione dei prezzi sta sconvolgendo le campagne italiane, a poche settimane dall'inizio della nuova raccolta. La situazione mette in discussione la stabilità del settore e la credibilità del Made in Italy.
Riaperto Hormuz – a singhiozzo -, rischiano di chiudere i frantoi: dopo la guerra del petrolio scoppia quella dell’olio (extravergine?) che sta sconvolgendo le campagne italiane a poche settimane dalla nuova campagna di raccolta e mette a rischio la credibilità di Ursula von der Leyen. L’ulivo fu consegnato agli uomini da Atena (o, se volete, da Minerva che campeggiava sulle monete da 100 lire: altre epoche, altra felicità), dea della saggezza, come il più prezioso dei doni perché dava luce, medicamento e nutrimento. La Genesi ci racconta di come Noè si rese conto che l’ira di Dio era cessata, dopo il diluvio, perché la colomba gli riportò un ramo d’ulivo. 🔗 Leggi su Panorama.it
3 8 Marche Di Olio Extravergine Da EVITARE A Tutti I Costi E 2 Che Sono Davvero Buone
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