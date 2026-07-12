Oida | compleanno in piazza Grande

Oggi alle 18.30 in piazza Grande si svolge un evento per celebrare i dieci anni di attività di un’associazione musicale. La manifestazione prevede musica dal vivo, incontri e la presentazione di progetti e collaborazioni realizzati nel corso di questo decennio. L’iniziativa coinvolge diversi artisti e cittadini, e si svolge nel centro storico della città. L’organizzazione ha confermato la presenza di un pubblico numeroso e di vari interventi durante la serata.

Arezzo, 12 luglio 2026 – Dieci anni di musica, incontri, progetti, collaborazioni e crescita condivisa con la città. Oggi alle 18.30, Piazza Grande ad Arezzo ospiterà la festa per i dieci anni di Oida Orchestra Instabile di Arezzo: un momento aperto a tutti e a ingresso libero, per festeggiare un percorso nato come una scommessa e diventato una realtà riconosciuta e radicata nel territorio. Il programma prevede un concerto di Oida con un repertorio insolito e festoso, ospiti, racconti, testimonianze, un mercatino degli strumenti musicali in collaborazione con il Calcit e il concerto dei giovani di Oida Campus, giunto alla sua sesta edizione e in programma a Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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