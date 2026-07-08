Arezzo, 8 luglio 2026 – Arezzo si prepara a festeggiare i primi dieci anni di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo. Domenica 12 luglio 2026, dalle ore 18.30, Piazza Grande ospiterà una grande festa pubblica, a ingresso libero, dedicata a un percorso nato in città e cresciuto negli anni grazie alla partecipazione di musicisti, artisti, istituzioni, famiglie e pubblico. Sarà un momento informale e festoso, aperto a tutti: amici dell’orchestra e appassionati di musica sono invitati a ritrovarsi in Piazza Grande per ascoltare musica dal vivo, incontrare l’orchestra e condividere un traguardo che appartiene non solo a OIDA, ma all’intera comunità aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 12 Luglio festa di Oida in piazza Grande: via alla campagna “Accendi il primo concerto della stagione”

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