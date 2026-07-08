12 Luglio festa di Oida in piazza Grande | via alla campagna Accendi il primo concerto della stagione
Il 12 luglio, alle 18, in piazza Grande si terrà la festa di Oida in occasione dei dieci anni dell'Orchestra Instabile di Arezzo. La giornata segna l'inizio della campagna “Accendi il primo concerto della stagione”. La manifestazione celebra il decennale dell’orchestra con un evento pubblico.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Arezzo si prepara a festeggiare i primi dieci anni di OIDA Orchestra Instabile di Arezzo. Domenica 12 luglio 2026, dalle ore 18.30, Piazza Grande ospiterà una grande festa pubblica, a ingresso libero, dedicata a un percorso nato in città e cresciuto negli anni grazie alla partecipazione di musicisti, artisti, istituzioni, famiglie e pubblico. Sarà un momento informale e festoso, aperto a tutti: amici dell’orchestra e appassionati di musica sono invitati a ritrovarsi in Piazza Grande per ascoltare musica dal vivo, incontrare l’orchestra e condividere un traguardo che appartiene non solo a OIDA, ma all’intera comunità aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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