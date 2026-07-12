Oggi 12 luglio si celebra la memoria liturgica di Santi Louis e Zélie Martin, genitori di Santa Teresa di Lisieux. Riconosciuti come modello di coppia e famiglia cristiana, sono ricordati per il loro ruolo di genitori di santa teresa del Bambin Gesù. La loro figura rappresenta un esempio di vita familiare dedicata alla fede e ai valori cristiani. La ricorrenza sottolinea la loro importanza nella tradizione religiosa.

I Santi Louis e Zélie Martin di cui oggi 12 luglio ricorre la memoria liturgica, sono i genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù ( Santa Teresa di Lisieux) e rappresentano un modello di sposi e di famiglia cristiana. Non è un caso che la memoria liturgica congiunta dei Santi Louis e Zélie Martin, canonizzati nel 2015 da papa Francesco ricade il 12 luglio. È stata scelta questa data perché è l’anniversario del loro matrimonio a sottolineare la loro unione sponsale come strada che li ha portati alla santità. La loro vita è comune e scandita dal lavoro e dalle varie incombenze della quotidianità familiare. Conoscono gioie e grandi dolori e li affrontano tutti con la fede e la forza del loro sacramento matrimoniale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 12 luglio, Santi Louis e Zélie Martin: modello di sposi e genitori di Santa Teresina di Lisieux

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oggi 8 luglio, Santi Aquila e Priscilla: la coppia di sposi amici di San PaoloIl 8 luglio si celebra la memoria di Santi Aquila e Priscilla, una coppia di primi cristiani che vissero nel I secolo.

Moses Martin, figlio di Gwyneth Paltrow e Chris Martin: il debutto da modello che non passa inosservatoIl 2 luglio 2026 a Milano, Moses Martin, figlio di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha fatto il suo debutto come modello.

Almanacco | Domenica 12 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giornoCon giorni lunghi di colori chiari ecco Luglio, il leone, riposa, bevi e il mondo attorno appare come in una visione. pisatoday.it

Almanacco | Domenica 12 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDue treni della Ferrotramviaria, si scontrano frontalmente in Puglia, ad Andria, in un tratto a binario unico ad una velocità di circa 100 km/h, provocando la morte di 23 persone e il ferimento di alt ... modenatoday.it