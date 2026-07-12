Oceania | Il regista risponde alle critiche su Maui e al mistero dei Capezzoli

Da nerdpool.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo live-action di Oceania ha aperto al pubblico e ha suscitato numerose discussioni online. Oltre alle opinioni sulle interpretazioni degli attori e sulla fedeltà al film originale, il regista ha risposto alle critiche riguardanti alcune scelte artistiche e un misterioso dettaglio sui capezzoli dei personaggi. La discussione si è concentrata anche su aspetti estetici e di rappresentazione, senza che siano stati forniti commenti ufficiali su altri aspetti della produzione.

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Il debutto nelle sale del tanto atteso live-action di Oceania ha scatenato un’accesa discussione online, ma non solo per le performance del cast o la fedeltà all’originale. Tra le critiche più curiose e virali emerse sul web c’è un dettaglio anatomico apparentemente mancante: perché il Maui di Dwayne Johnson non ha i capezzoli? A fare chiarezza su questa bizzarra polemica e sulle scelte di design del personaggio è intervenuto direttamente il regista della pellicola, Thomas Kail. La Risposta Di Thomas Kail Sulle Scelte Di Design Di Maui. Intervistato da The Wrap, il regista Thomas Kail ha affrontato apertamente la questione del look del... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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