Nuovi convogli per la Svizzera Sì della Regione

Da ilgiorno.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione ha approvato l'acquisto di nuovi treni per il servizio transfrontaliero tra Lombardia e Canton Ticino. I convogli saranno utilizzati sulla linea che collega Milano, Seregno, Como, Chiasso e Locarno. La decisione riguarda i manager di Ferrovienord, che riceveranno l'autorizzazione a procedere con l'acquisto dei mezzi. I nuovi treni sono destinati a migliorare il collegamento tra le due aree.

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La Lombardia e il Canton Ticino in Svizzera saranno ancora più vicini. Dal Pirellone acceso disco verde ai manager di Ferrovienord per acquistare nuovi treni destinati al servizio di trasporto transfrontaliero sula linea Milano – Seregno – Como – Chiasso – Locarno. Per iniziare verranno comprati 10 nuovi convogli, per una spesa di oltre 160 milioni di euro. Poi la commessa potrà essere estesa fino a 30 nuovi treni complessivi. La maggior parte dei fondi necessari arriva, per 250 milioni di euro, dall’Accordo per lo Sviluppo e la coesione, siglato tra la premier Giorgia Meloni e il governatore lombardo Attilio Fontana e recentemente rimodulato con l’aggiunta di risorse regionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Lombardia e Canton Ticino: nuovo accordo per la mobilità transfrontaliera

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