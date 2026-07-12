Nuova donazione per l’associazione Occhi della Speranza

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donazione è stata effettuata all’associazione “Occhi della Speranza” e consegnata alla stanza delle procedure del Pronto Soccorso Pediatrico. Sono stati consegnati una lampada scialitica, un letto da visita multifunzione e un saturimetro. Questi strumenti sono destinati a migliorare le condizioni di assistenza nel reparto. La donazione si inserisce nelle iniziative di supporto al servizio di emergenza pediatrica.

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Arezzo, 12 luglio 2026 – . Alla stanza delle procedure del Pronto Soccorso Pediatrico una lampada scialitica, un letto da visita multifunzione e un saturimetro.  Non si arresta l’attività dell’associazione castiglionese “Occhi della Speranza”. Dopo le numerose azioni pro Africa, questa volta l’attenzione si è concentrata ad Arezzo ed in particolare al pronto soccorso pediatrico che da questo mese di luglio ha la stanza delle procedure. In pratica è un luogo protetto a m isura di bambino nel quale accogliere i piccoli pazienti e i loro familiari per affrontare le emergenze pediatriche in modo efficace e meno traumatico. “Grazie alla generosità dei nostri sostenitori abbiamo donato una lampada scialitica, un letto da visita multifunzione e un saturimetro” spiega Carlo Landucci, presidente della onlus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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