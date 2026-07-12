NotebookLM l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti video e appunti in lezioni attività e materiali didattici – corso pratico

Un corso pratico illustra come NotebookLM, l’intelligenza artificiale di Google, possa trasformare documenti, video e appunti in materiali didattici, lezioni e attività. L’uso di questa tecnologia si sta diffondendo tra i docenti, che la impiegano non solo per ricerca e supporto alla scrittura, ma anche nella progettazione delle lezioni. La presenza di strumenti di intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano degli insegnanti sta crescendo, puntando a semplificare e migliorare le attività didattiche.

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più concretamente nel lavoro quotidiano dei docenti, non solo come strumento di ricerca o supporto alla scrittura, ma anche come alleata nella progettazione didattica. Uno strumento utile, quindi, per chi vuole sperimentare nuove modalità di lavoro, ridurre i tempi di preparazione e valorizzare meglio i materiali già disponibili. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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NotebookLM: Presentazioni, Riassunti e Podcast AI | Guida Completa 2026

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