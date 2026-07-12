Linda Noskova, numero nove del tabellone, ha battuto in finale Karolina Muchova e ha vinto il suo primo titolo Slam. Durante la premiazione, ha dichiarato di aver pensato di poter vincere il più importante trofeo dopo averlo visto. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista ceca, che si è imposta sull’avversaria in due set. La finale di Wimbledon si è giocata sui campi in erba, con Noskova che ha prevalso con un punteggio di 6-4, 7-5.

Linda Noskova, testa di serie numero nove, supera la connazionale Karolina Muchova nella finale del torneo di Wimbledon e vince così il primo titolo Slam della sua carriera. Nella conferenza stampa successiva alla partita Noskova non ha nascosto la sua gioia e ha svelato diversi retroscena di sicuro interesse. Sull’essere campionessa di Wimbledon: “ No, non ancora. Mi sembra che siano passati solo un paio di minuti da quando ho lasciato il campo. È incredibile, qualcosa che sicuramente ricorderò per sempre, ma so che mi serviranno alcuni giorni per realizzare appieno quello che ho raggiunto”. Su ciò a cui pensava mentre Muchova annullava i match point nel secondo set: “Il secondo set è stato molto difficile per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Noskova svela il segreto della sua vittoria a Wimbledon: “Ho visto i trofei e mi sono detta che avrei vinto il più grande”

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