Noskova svela il segreto della sua vittoria a Wimbledon | Ho visto i trofei e mi sono detta che avrei vinto il più grande

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Linda Noskova, numero nove del tabellone, ha battuto in finale Karolina Muchova e ha vinto il suo primo titolo Slam. Durante la premiazione, ha dichiarato di aver pensato di poter vincere il più importante trofeo dopo averlo visto. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista ceca, che si è imposta sull’avversaria in due set. La finale di Wimbledon si è giocata sui campi in erba, con Noskova che ha prevalso con un punteggio di 6-4, 7-5.

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Linda Noskova, testa di serie numero nove, supera la connazionale Karolina Muchova nella finale del torneo di Wimbledon e  vince così il primo titolo Slam della sua carriera. Nella conferenza stampa successiva alla partita Noskova non ha nascosto la sua gioia e ha svelato diversi retroscena di sicuro interesse. Sull’essere campionessa di Wimbledon: “ No, non ancora. Mi sembra che siano passati solo un paio di minuti da quando ho lasciato il campo. È incredibile, qualcosa che sicuramente ricorderò per sempre, ma so che mi serviranno alcuni giorni per realizzare appieno quello che ho raggiunto”. Su ciò a cui pensava mentre Muchova annullava i match point nel secondo set: “Il secondo set è stato molto difficile per me. 🔗 Leggi su Oasport.it

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