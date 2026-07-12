Durante il quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra, è stato utilizzato un sistema di telecamere aeree chiamato spidercam, che ha catturato il momento del primo gol di Bellingham. La ripresa ha mostrato un possibile tocco di mano prima del gol, ma l’arbitro ha convalidato la rete senza intervenire. Secondo il regolamento, nessun fallo è stato segnalato e la decisione è rimasta invariata. La scena ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori.

Miami, 12 luglio 2026 - C'è un episodio che continua a far parlare anche più del risultato, nel quarto di finale che ha spedito l'Inghilterra in semifinale. Bellingham firma una doppietta e i suoi si impongono per 2-1 ai tempi supplementari sulla Norvegia in un infuocato quarto di finale dei Mondiali 2026, ma la partita finisce sui titoli di tutto il mondo per un dettaglio che ha poco a che fare con il gioco: un cavo della spidercam, la telecamera che scorre sospesa sopra il terreno, e un pallone che pare cambiarne la traiettoria proprio nell'azione che riapre la partita. L'episodio "incriminato". Tutto nasce al 45'+2 del primo tempo. La Norvegia è avanti 1-0, il portiere Nyland rinvia lungo per allontanare il pericolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Norvegia-Inghilterra e il caso spidercam: cosa è successo sul primo gol di Bellingham e cosa dice il regolamento

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Dal cavo aereo che forse ha colpito il pallone sul pareggio dell’Inghilterra alla papera di Nyland che ha condannato la Norvegia: tutti i momenti che hanno deciso una partita assurda, risolta alla fine dall’ottimismo della volontà di Jude Bellingham. x.com

Norvegia - Inghilterra reddit

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