È morta Eleonora Puntillo, nota come Nora. Giornalista e scrittrice, è stata tra le ultime protagoniste delle battaglie contro la cementificazione e la speculazione edilizia a Napoli, in particolare sulla collina del Vomero. La sua attività si è concentrata su queste tematiche prima del film di Francesco Rosi “Mani sulla città”.

Se ne è andata Eleonora Puntillo, «Nora» per quanti l'hanno conosciuta, una delle ultime protagoniste delle stagioni di lotta per l’ambiente, in particolare delle battaglie contro la cementificazione della collina del Vomero e la speculazione edilizia a Napoli, ancor prima del film denuncia di Francesco Rosi “Mani sulla città”. Una intellettuale a tutto tondo, dal sorriso mite ma dalla tenacia implacabile, pioniera del giornalismo di prima linea contro ingiustizie e scempi ambientali. In Mistero napoletano Ermanno Rea la ritrasse così: «Questa piccola donna, cronista di grande intelligenza e scrupolo», «volto di topo furbo sul quale si alternano luci, appunto, di furbizia a luci di appassionato candore. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Addio a Nora Puntillo, giornalista, scrittrice e pioniera delle lotte per l'ambiente

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