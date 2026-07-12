Il programma “Noos – L’avventura della conoscenza” tornerà domenica 12 luglio alle 21. La puntata includerà un approfondimento su Alberto Angela e le sue relazioni di coppia, oltre a temi sulla longevità e le star di Odissea. La trasmissione si dedica alla divulgazione scientifica e alle novità in diversi settori del sapere. La messa in onda è prevista per la sera di domenica.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, il programma dedicato alla divulgazione scientifica e alle novità dai vari campi del sapere, torna domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai1 per cinque puntate. La nuova stagione di Noos si apre con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film “ Odissea “, la nuova stagione di Noos. L’atteso kolossal basato sull’omonimo poema di Omero, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere un successo sotto ogni punto di vista e Alberto Angela assieme al suo protagonista e al regista racconterà i diversi aspetti legati tanto alla realizzazione del film quanto al grande lavoro di sceneggiatura e ricostruzione utilizzati per raccontare le gesta del mitologico eroe Ulisse. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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NOOS: ALBERTO ANGELA TRA RELAZIONI DI COPPIA, LONGEVITÀ E LE STAR DI ODISSEA

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