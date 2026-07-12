Non aprite quella porta dietro c’è il mondo

Un portiere ha subito un infortunio durante la partita, costringendo la squadra a sostituirlo nel secondo tempo. Il giocatore, colpito alla mano, è stato assistito dai medici in campo e portato in barella. La sua uscita ha provocato un cambio di formazione e ha influenzato le azioni successive della squadra. Non sono stati resi noti dettagli sul tipo di infortunio o sulla gravità delle sue condizioni.

I titoli di questi giorni sono spesso per i bomber, da Messi a Mbappé, da Haaland a Kane. Ma il romanzo del Mondiale è scritto, da sempre, anche con le storie dei portieri. Come non ricordare l’onduregno Arzu protagonista nel 1982 e Thomas N’Kono che trascinò il Camerun in Spagna e in Italia ’90. Sconosciuti diventati eroi dal nulla. Era un percorso che si augurava di vivere anche Senne Lammens, il portiere del Belgio in forza al Manchester United, protagonista in negativo sull’azione che ha portato al gol decisivo della Spagna. Rudi Garcia lo aveva gettato nella mischia poco prima al posto dell’acciaccato Thibaut Courtois che non l’ha presa bene, alla luce anche dell’errore del collega che è costato l’accesso alla semifinale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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