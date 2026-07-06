Il Brasile è stato eliminato negli ottavi di finale contro la Norvegia, portando a un pianto generale. Neymar ha pianto in campo, mentre l'allenatore si è mostrato deluso e sconsolato. La squadra, che aveva preparato il ritiro con grandi aspettative, si è sciolta dopo la sconfitta. La partita si è conclusa con la vittoria della Norvegia, lasciando il team brasiliano a leccarsi le ferite.

Piangono tutti. Un mare di lacrime affoga questo Brasile piatto che ieri sera ha già sbaraccato il ritiro galattico allestito qui in New Jersey. Tutti a casa a leccarsi ferite profonde dopo l’eliminazione negli ottavi contro la Norvegia. Altro che Hexa, la sesta stella. Era da Italia 90 che la ‘amarelinha’ non se ne andava tanto presto da una Coppa del Mondo. Noi ci adeguiamo alla ‘tristeza’ generale e vi presentiamo il muro del pianto della Seleção. Raggiunge Thiago Silva nella poco onorevole posizione occupata dagli unici brasiliani che hanno partecipato a 4 Mondiali senza vincere mai. Piange seduto sul prato del MetLife Stadium, e viene in mente quel ‘Chi è causa del suo mal pianga sé stesso’. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Brasile da piangere. Le lacrime di Neymar, la delusione di Carletto: i perché della disfatta

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Neymar Menangis Usai Brasil Kalah dari Norwegia

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Bastidor WEC Brasile 05.07.26 reddit

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