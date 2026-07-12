Nel sottosuolo c’è acqua per l’84% del fabbisogno nazionale

Nel sottosuolo si trova acqua sufficiente a coprire l’84% del fabbisogno nazionale. Questo volume di risorsa idrica sotterranea rappresenta un serbatoio naturale capace di alimentare quasi tutta l’acqua consumata ogni giorno nel paese. La presenza di questa risorsa è stata quantificata attraverso studi specifici che evidenziano un’ampia disponibilità di falde acquifere. La gestione e la tutela di queste acque sotterranee sono oggetto di monitoraggio continuo da parte delle autorità competenti.

Nel sottosuolo l’oro blu. Ossia una sorta di maxiserbatoio in grado di alimentare quasi la totalità di acqua che si consuma quotidianamente nell’intero Paese. Per la precisione le acque sotterranee soddisfano più dell’84% del fabbisogno nazionale di acqua potabile. Un patrimonio naturale importante, giacché il 66% del nostro territorio «è pieno di veri e propri serbatoi naturali con capacità produttiva medio alta» che si concentrano prevalentemente nella Pianura Padano-veneta e lungo l’Appennino centrale e meridionale. È quanto evidenzia la nuova carta idrogeologica dell’Ispra (a 40 anni dall’ultima grande ricognizione) in cui sono state... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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