Paolo Maldini è stato nominato nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di calcio. La decisione è stata comunicata sabato 11 luglio. Al suo fianco ci sarà Leonardo Nascimento de Araújo. La scelta è stata annunciata da Malagò, che ha dichiarato di averla sempre considerata un obiettivo. La nomina segue un processo decisionale interno e rappresenta un cambiamento nel management della squadra nazionale.

Malagò ha compiuto la sua prima scelta: sarà Paolo Maldini il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana. Al suo fianco ci sarà Leonardo Nascimento de Araújo L’annuncio a sorpresa, arrivato nella serata di sabato 11 luglio.Malagòha nominato il nuovo direttore tecnico della Nazionale.Ora che è presidente della Figca lui il compito più difficile, quello di scegliere le sorti della squadra e quindi chi li seguirà in vista delle prossime partite per potersi poi qualificare agli Europei. La scelta come direttore tecnico è ricaduta suPaolo Maldini, uno dei pilastri del calcio italiano. Uno dei più grandi difensori della storia del calcio e una delle icone assolute dell’AC Milane dellaNazionale italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nazionale, Maldini il nuovo direttore tecnico. Malagò: “Era da sempre il mio obiettivo”

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Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale

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Sta incominciando una nuova era per la nazionale italiana. Infatti, è ufficiale #Maldini come nuovo DT e #Leonardo come advisor. Il prossimo passo sarà il CT, come riporta @FabrizioRomano. x.com

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