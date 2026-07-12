L’Italia ha vinto anche contro la Cina davanti a 10.000 spettatori, ottenendo la quarta vittoria nella Nations League. La squadra ha conquistato il successo al tie break, arrivando seconda in classifica alle Final Eight, dietro gli Stati Uniti.

Quarta vittoria, seconda al tie break per l'Italia che si presenta alle Final Eight della Nations League da seconda in classifica dietro gli Stati Uniti. Una vittoria più faticosa di quel che ci si poteva aspettare su una Cina determinata a non fare brutta figura. Finisce 3-2 (25-19, 21-25, 22-25, 15-12). La Cina non aveva l’assillo della qualificazione, visto che come paese organizzatore delle finali ha un posto garantito, ma sta continuando comunque il percorso di ricostruzione dopo Parigi e i Mondiali 2025 in cui è uscita ai sedicesimi a opera della Francia. In Vnl prima dell’Italia le asiatiche qui a Hong Kong hanno perso con Canada al tie break e con la Rep. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Nations League, en plein Italia: batte anche la Cina davanti a 10.000 spettatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[Anime Story] I Rebuilt the Weakest Sect, Then DESTROYED the 9 Holy Lands With Godlike Power!

Notizie e thread social correlati

Tuffi, la Cina completa l’en plein alla Super Final di PechinoLa Super Final della Coppa del Mondo di tuffi si è conclusa a Pechino con la vittoria totale della squadra cinese.

Nations League, l’Italia batte la Turchia 3-1: ora c’è il BrasileL’Italia ha battuto la Turchia 3-1 nella Nations League e si è posizionata in testa alla classifica.

Argomenti più discussi: Gol annullato alla Croazia, il VAR è andato troppo oltre? Il caso che divide ai Mondiali 2026; Il calendario delle amichevoli estive 2026 su DAZN: date e orari di Inter, Milan e Juventus.

Nations League, en plein Italia: batte anche la Cina davanti a 10.000 spettatoriVelasco schiera Orro-Antropova, Danesi-Fahr al centro, Sylla-Nervini schiacciatrici e Fersino libero. Per la sfida contro le azzurre il tecnico Yong Zhao ha tenuto fuori la giovanissima palleggiatrice ... gazzetta.it

Nations League: l'Italia lascia il Brasile con l'en pleinLa nazionale di pallavolo lascerà in serata il Brasile per raggiungere il Canada, dove affronterà la seconda settimana di gare della Nations League, forte dei quattro successi su quattro gare ottenuti ... ansa.it