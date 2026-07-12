Nasce l’Academy del calcio femminile Il Siena Fc scommette sul futuro

Il Siena Fc Femminile ha annunciato la creazione di un settore giovanile, dopo aver vinto il campionato di Promozione con la prima squadra nella scorsa stagione. La proprietà svedese ha deciso di investire nello sviluppo del settore femminile, ampliando la struttura rispetto al passato. La nuova Academy mira a formare giovani calciatrici e consolidare il progetto nel settore. La decisione segue il successo della squadra principale e rappresenta un passo avanti per il club.

Grandi novità per quanto riguarda il Siena Fc Femminile: se la scorsa stagione era stata allestita soltanto una prima squadra, poi vincitrice del campionato di Promozione, la proprietà svedese ha deciso, per il futuro, di creare anche un settore giovanile. "Sotto la guida di Elena Proserpio Marchetti (foto), responsabile dell’area e coach delle ragazze, la società è al lavoro per la creazione di una academy, capace di accompagnare le giovani calciatrici in un percorso di crescita tecnica, sportiva e personale – si legge nella nota ufficiale del club –. L’obiettivo è costruire un vero e proprio vivaio bianconero, creando squadre giovanili che rappresentino una filiera continua verso la prima squadra". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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