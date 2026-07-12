Napoli si sbloccano altre cessioni? Questi azzurri vicino all’addio

Il Palermo ha avviato trattative per ingaggiare Cyril Ngonge, esterno del Napoli, in vista della prossima stagione. La società siciliana mira a rafforzare la rosa con il giocatore belga, valutato per il suo contributo alla promozione in Serie A. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sull’accordo o sui tempi di definizione. Al momento, Ngonge non fa parte dei piani ufficiali del Napoli per la stagione successiva.

Cyril Ngonge finisce nel mirino del Palermo per la prossima stagione. Il club siciliano vuole l’esterno belga del Napoli per costruire una squadra capace di conquistare la promozione in Serie A. Ngonge al Palermo: l’assalto dalla Sicilia. Secondo Il Roma, la società rosanero ha avanzato un’offerta concreta per portare il giocatore in Sicilia. Il Palermo punta dritto sulla qualità tecnica di Ngonge, convinto che l’esterno possa fare la differenza nella lotta per risalire nella massima serie. L’operazione rientra in una strategia di mercato che mira a costruire un organico competitivo, con profili d’esperienza e talento. Ngonge rappresenta un profilo interessante per una squadra che lotta per salire in Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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