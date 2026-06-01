romania festa per nadia comaneci a 50 anni dal 10 olimpico

Notizia in breve

A Onesti, città natale di Nadia Comaneci, si è svolta una cerimonia per celebrare il 50° anniversario del suo punteggio perfetto alle Olimpiadi di Montréal del 1976. La ginnasta ha fatto ritorno nella sua città natale, suscitando l'interesse della comunità locale. La festa ha coinvolto la comunità e si è concentrata sul ricordo della storica vittoria olimpica.