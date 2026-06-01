Romania festa per Nadia Comaneci a 50 anni dal 10 olimpico
A Onesti, città natale di Nadia Comaneci, si è svolta una cerimonia per celebrare il 50° anniversario del suo punteggio perfetto alle Olimpiadi di Montréal del 1976. La ginnasta ha fatto ritorno nella sua città natale, suscitando l'interesse della comunità locale. La festa ha coinvolto la comunità e si è concentrata sul ricordo della storica vittoria olimpica.
O nesti (Romania) 1 giu. (askanews) – Festa a Onesti, nella Romania orientale, per celebrare il ritorno della grande ginnasta Nadia Comaneci nella sua città natale a 50 anni dalla sua vittoria storica alle Olimpiadi di Montréal nel 1976. Una leggenda per lo sport nazionale e non solo: una delle ginnaste più famose di sempre per aver ottenuto in quell’occasione a soli 14 anni, un “10 perfetto”, la prima atleta a raggiungere il punteggio massimo ai Giochi olimpici nella ginnastica artistica. Seguirono altre medaglie olimpiche, nove in tutto, tra cui cinque ori. “È sempre così emozionante tornare, mi sembra di non essere stata via per molto. non mi sembra di essere stata via per così tanti anni e sono felice che possiamo festeggiare insieme”, ha detto ai giornalisti dopo aver partecipato a un gala in suo onore per l’anniversario. 🔗 Leggi su Iodonna.it
ROMÂNIA DE NOTA 10. Oneti, acas la Nadia Comneci în anul dedicat marii gimnaste
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