Musica all’abbazia di Valsenio Oggi le ’Sonate a quattro’ di Rossini

Oggi all’Abbazia di Valsenio prende il via una rassegna di concerti dedicata alla musica classica. La manifestazione, promossa dall’associazione Capire la Musica in collaborazione con l’Orchestra dei Giovani Europei e la Cooperativa Emilia Romagna Concerti, propone l’esecuzione delle ‘Sonate a quattro’ di Rossini. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti che coinvolgono giovani musicisti e appassionati, offrendo un’occasione per ascoltare pezzi del compositore italiano in un contesto storico e suggestivo.

Inizia oggi all’ Abbazia di Valsenio una rassegna di concerti promossa dall’associazione Capire la Musica in collaborazione con l’ Orchestra dei Giovani Europei e la Cooperativa Emilia Romagna Concerti. Si parte alle 18 di oggi con un programma dedicato alle ‘Sonate a quattro’ di Rossini eseguite dai violinisti Enrico Cavaliere e Emiliano Gennari, dal violoncellista Sancho Almendra e dal contrabbassista Alessandro Leone. La monografia riguardante le Sonate di Rossini è sostenuta da un contributo speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna con l’obbiettivo di fare conoscere nel nostro territorio questa produzione del giovane Rossini, composta per l’appunto a Conventello, che si trova nel Comune di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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