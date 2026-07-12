Museo chiude per l’inerzia di Mini e giunta

Da lanazione.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il museo di Orentano chiude a causa dell'inerzia della giunta comunale e della gestione precedente, secondo i consiglieri della minoranza. La decisione è stata annunciata dall’assessore e dalla giunta, che hanno comunicato il trasferimento dei reperti archeologici decisa dalla Soprintendenza. La mostra archeologica di Orentano verrà smantellata e i reperti spostati altrove. La chiusura ha suscitato reazioni di critica da parte dei rappresentanti dell’opposizione, che denunciano la perdita dell’identità locale.

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ORENTANO "Svenduta l’identità di Orentano e Villa Campanile". Lo dicono i consiglieri comunali della minoranza Castelfranco Unita Ilaria Duranti e Simone Benedetti dopo l’annuncio dell’assessore Nicola Sgueo e della giunta Mini della chiusura della mostra archeologica di Orentano con la decisione della Soprintendenza di trasferire i reperti. "Il sindaco Mini non ha detto una parola e ha fatto intervenire l’assessore orentanese Sgueo chiamato a giustificare una sconfitta penosa – attaccano Duranti e Benedetti – Il patrimonio identitario del territorio delle frazioni verrà portato via dalla Soprintendenza e chiuso in qualche magazzino. Un pezzo di storia della comunità che scompare per sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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