Il museo di Orentano chiude a causa dell'inerzia della giunta comunale e della gestione precedente, secondo i consiglieri della minoranza. La decisione è stata annunciata dall’assessore e dalla giunta, che hanno comunicato il trasferimento dei reperti archeologici decisa dalla Soprintendenza. La mostra archeologica di Orentano verrà smantellata e i reperti spostati altrove. La chiusura ha suscitato reazioni di critica da parte dei rappresentanti dell’opposizione, che denunciano la perdita dell’identità locale.

ORENTANO "Svenduta l’identità di Orentano e Villa Campanile". Lo dicono i consiglieri comunali della minoranza Castelfranco Unita Ilaria Duranti e Simone Benedetti dopo l’annuncio dell’assessore Nicola Sgueo e della giunta Mini della chiusura della mostra archeologica di Orentano con la decisione della Soprintendenza di trasferire i reperti. "Il sindaco Mini non ha detto una parola e ha fatto intervenire l’assessore orentanese Sgueo chiamato a giustificare una sconfitta penosa – attaccano Duranti e Benedetti – Il patrimonio identitario del territorio delle frazioni verrà portato via dalla Soprintendenza e chiuso in qualche magazzino. Un pezzo di storia della comunità che scompare per sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Museo chiude per l’inerzia di Mini e giunta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giunta Parcaroli, ipotesi mini rimpasto a Macerata. fuori Piccioni, dentro Pantana. Verso un'intesa in extremisA Macerata si discute un possibile rimpasto di giunta con l’uscita di Piccioni e l’ingresso di Pantana.

Farnese, ok dalla Giunta a un mutuo da 2 milioni: «Verso un museo di standard internazionale»La Giunta comunale ha dato il via libera a un mutuo di 2 milioni di euro destinato al restauro di Palazzo Farnese, con l’obiettivo di trasformarlo in...

Temi più discussi: Rinvio del Palio, Museo Civico chiuso per l’intera giornata del 3 luglio; Domenica al museo: la prossima sarà il 5 luglio 2026!; Museo chiude per l’inerzia di Mini e giunta; Il museo Vespa riparte a tutto gas. Chiuso 3 anni per l’alluvione, ora finalmente ha riaperto.

Museo chiude per l’inerzia di Mini e giuntaORENTANO Svenduta l’identità di Orentano e Villa Campanile. Lo dicono i consiglieri comunali della minoranza Castelfranco Unita Ilaria Duranti e ... lanazione.it

Continua a #luglio l'orario estivo al #Museo Audiovisivo della #Resistenza con aperture ogni giorno dalle 16 alle 20, sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20, lunedì chiuso. #Visite guidate contattando il numero 329 0099418 x.com

Idee per viaggio da solo in centro-nord Europa a fine agosto reddit

Varese: Il museo di Villa Mirabello chiude per ferieAvviso ai turisti che verranno a Varese: il Museo civico archeologico di Villa Mirabello sarà chiuso per ferie a luglio e agosto. Proprio così: da venerdì a 3 luglio a venerdì 31 agosto la principale ... prealpina.it