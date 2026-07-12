movida ordinanze rispettate zero multe ai negozi di vicinato via gallucci promossa sui rumori

Dopo tre fine settimana dall'entrata in vigore, le ordinanze nel centro storico di Modena sono state rispettate, senza che siano state emesse multe ai negozi di vicinato. La strada di via Gallucci ha ricevuto valutazioni positive per la gestione dei rumori. Le misure mirano a mantenere un equilibrio tra le attività di svago e il riposo dei residenti.

A poco più di tre weekend dalle nuove ordinanze scattate in centro storico a Modena, per garantire equilibrio tra ‘ movida ’ e riposo dei residenti, il quadro che emerge dopo centinaia di controlli restituisce "una città complessivamente attenta al rispetto delle regole, con un numero contenuto di sanzioni e numerosi interventi di prevenzione e gestione delle situazioni critiche". Lo segnalano gli uffici comunali, a proposito dei provvedimenti attivi dal 19 giugno al 13 settembre. Nel periodo compreso fino al 4 luglio, l’attività di monitoraggio si è concentrata in particolare nelle aree più sensibili del centro. In via Gallucci, uno dei punti nevralgici della vita serale, gli street tutor hanno effettuato 13 interventi, in 4 casi per liti e in 2 occasioni per disturbi alla quiete pubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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