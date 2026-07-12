Nella gara di MotoGP in Germania, Marc Marquez ha conquistato la vittoria, mantenendo il comando dall'inizio alla fine. Dopo aver ottenuto la pole position e la vittoria nella sprint, ha concluso la gara senza avversari in grado di avvicinarsi. La classifica piloti vede ancora Sacksenking al primo posto, ma Marquez ha rafforzato la sua posizione con questa vittoria. La competizione si svolge sull'anello di Hohenstein-Ernstthal.

Hohenstein-Ernstthal (Germania) 12 luglio 2026 - La corona di Sachsenking è solo sua e nessuno riesce nemmeno ad andare vicino a toccarla. Marc Marquez c'è e dopo pole position e vittoria sprint, completa il suo weekend perfetto, vincendo una gara dove è sempre stato in testa. Per il catalano è la vittoria numero 13 sul tracciato tedesco a confermare un feeling enorme con la pista vicina al confine con la Cechia. Ai Ogura è ancora sul podio secondo davanti al compagno di squadra Raul Fernandez. Jorge Martin è quinto dietro ad Acosta, ma davanti a Bagnaia dopo un bellissimo duello finale. In classifica il madrileno con la Aprilia ufficiale allunga sul secondo posto, ora occupato dal giapponese, ma a fare paura è proprio Marquez: salito in terza posizione e a sole 18 lunghezze dalla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - MotoGp oggi: Marquez show in Germania, ancora Sacksenking. La classifica piloti aggiornata

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MotoGP SHOCKER: Pecco Sent to Q1 as Marquez Breaks Record!

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