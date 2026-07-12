Marc Marquez ha ottenuto il massimo punteggio, 10, per la sua prestazione nel GP di Germania, vinto sulla Ducati. Tra i bocciati, Bez è stato valutato con un 5, evidenziando la necessità di un reset. L’undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP si è concluso con la vittoria di Marquez, seguito da Ai Ogura e Raul Fernandez, entrambi su Aprilia Trackhouse.

I promossi e bocciati del GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP vinto da Marc Marquez su Ducati davanti ad Ai Ogura e Raul Fernandez, entrambi su Aprilia Trackhouse. Con questa vittoria Marquez accorcia in classifica a soli 18 punti dalla vetta dove c'è ancora Jorge Martin, oggi solo quinto davanti a Pecco Bagnaia. Caduta per Fabio Di Giannantonio, per la prima volta a secco di punti in gara nel 2026. Bezzecchi senza punti dopo la caduta e l'infortunio in qualifica. Il weekend perfetto. Pole position, vittoria nella Sprint in testa dall’inizio alla fine, vittoria in gara con lo stesso copione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - MotoGP Germania, le pagelle: Marquez perfetto, 10. A Bez serve il reset, 5

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