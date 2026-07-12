Motociclismo tragedia immensa durante la gara | vittime tra i piloti
Durante una gara dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship sul circuito di Brno, due piloti sono rimasti coinvolti in un incidente mortale. Entrambi sono deceduti sul posto, secondo quanto riferito dalle autorità. La gara è stata immediatamente sospesa e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze dell’incidente.
Grave incidente sul circuito di Brno, nella Repubblica Ceca, dove due piloti hanno perso la vita durante una gara dell’ Alpe Adria International Motorcycle Championship. La tragedia si è verificata sabato, pochi istanti dopo la partenza della prova riservata alle categorie Superstock 1000 e Superbike. It is with deep sadness that the FIM Endurance World Championship (FIM EWC) has learned of the passing of Philipp Steinmayr and Adrian Rus, following an accident during a round of the Alpe Adria International Championship at Automotodrom Brno. Philipp took part in the 2026 24. pic.twitter.comsKZEKXAXpn — FIM EWC (@FIMEWC) July 12, 2026 Chi sono le vittime. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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