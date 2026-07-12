Motociclismo tragedia immensa durante la gara | vittime tra i piloti

Notizia in breve

Durante una gara dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship sul circuito di Brno, due piloti sono rimasti coinvolti in un incidente mortale. Entrambi sono deceduti sul posto, secondo quanto riferito dalle autorità. La gara è stata immediatamente sospesa e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze dell’incidente.