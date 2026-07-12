Una donna è stata trovata morta in casa a Marola. Sul tavolo vicino al corpo è stata trovata una lettera d’addio e una bottiglia di vino. La donna, di circa 50 anni, era sola in casa al momento del ritrovamento. La polizia sta indagando per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali segni di violenza o altre circostanze sospette. Nessun altro elemento è stato ancora reso noto.

Una lettera d’addio lasciata sul tavolo, di fianco a una bottiglia di vino che avrebbe bevuto prima del presunto gesto estremo. È quanto emerge dalle indagini del ‘ giallo di Marola ’ dove una settimana fa una 31enne colombiana è stata trovata senza vita intorno alle 9,30 in un appartamento nella frazione di La Svolta preso in affitto pochi giorni prima per le vacanze insieme al compagno, un 39enne originario della provincia di Lucca col quale viveva da tempo in Germania. A dare l’allarme è stato lo stesso uomo. Il personale sanitario ha cercato di rianimarla, ma per lei non c’era già più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Il compagno ha raccontato di aver avuto una discussione qualche ora prima e che la relazione ultimamente non funzionava al meglio, poi si era rintanato in taverna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morta in casa a Marola, trovata una lettera d’addio

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