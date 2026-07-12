Un allenatore di basket di 70 anni è finito in coma a Belluno dopo essere stato morso da una zecca, che gli ha trasmesso la febbre del virus di encefalite. Si ricorda di evitare di schiacciare le zecche e di usare vestiti protettivi durante le escursioni. Dopo le uscite, è consigliabile controllare anche i cani. Si stima che una zecca su quattro sia infetta, e il morso può portare a complicazioni gravi come encefaliti.

Prima l’allenatore di basket settantenne finito in coma a Belluno per il morso di una zecca, che gli ha trasmesso la Tbe. Malattia che nella sua forma più grave, l’encefalite, il 10 luglio ha provocato invece il decesso di Giovanna Sommavilla, 76 anni, l’8 giugno morsa anche lei da una zecca nei prati vicini alla sua casa di Ziano di Fiemme, in Trentino. È morta dopo un mese di ospedale. Solo due esempi delle tante persone attaccate da questi pericolosi aracnidi, che in Veneto hanno provocato la malattia di Lyme in 15 amanti della montagna nel 2025 e in tre da gennaio a giugno 2026 e la Tbe senza encefalite in 13 escursionisti nel 2025 e in uno nei primi cinque mesi del 2026, scatenando invece la forma più grave con encefalite in 13 persone l’anno scorso e in già in otto quest’anno. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

© Corrieredeltrentino.corriere.it - Morsi di zecca ed encefaliti gravi, come proteggersi e riconoscere i sintomi: «Una su 4 è infetta, non schiacciatele. Usate i vestiti giusti e dopo una gita controllate anche i cani»

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