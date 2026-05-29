Dalla Calabria al Canada l’Oro Verde del Mediterraneo di Pino Cinquegrana punta alla scena internazionale

Notizia in breve

Un documentario sull'Oro Verde del Mediterraneo sarà distribuito in Canada, dopo aver ottenuto riconoscimenti in Italia. La produzione, realizzata dall’antropologo, si concentra sulla coltivazione e l’uso dell’olio d’oliva nella regione mediterranea. La distribuzione internazionale è prevista per il prossimo mese, coinvolgendo diverse piattaforme di streaming. La versione canadese del film includerà contenuti aggiuntivi rispetto a quella italiana. La pellicola ha già partecipato a diversi festival cinematografici nazionali.