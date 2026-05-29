Dalla Calabria al Canada l’Oro Verde del Mediterraneo di Pino Cinquegrana punta alla scena internazionale
Un documentario sull'Oro Verde del Mediterraneo sarà distribuito in Canada, dopo aver ottenuto riconoscimenti in Italia. La produzione, realizzata dall’antropologo, si concentra sulla coltivazione e l’uso dell’olio d’oliva nella regione mediterranea. La distribuzione internazionale è prevista per il prossimo mese, coinvolgendo diverse piattaforme di streaming. La versione canadese del film includerà contenuti aggiuntivi rispetto a quella italiana. La pellicola ha già partecipato a diversi festival cinematografici nazionali.
Cresce l’attesa per l’uscita di L’Oro Verde del Mediterraneo, la nuova opera dell’antropologo italocanadese Pino Cinquegrana, un volume che si annuncia come uno dei lavori editoriali più significativi dedicati alla cultura dell’olio extravergine d’oliva, alla Dieta Mediterranea e alla memoria identitaria del Sud Italia. Pubblicato da Libritalia, seguito con attenzione di elevata professionalità del direttore editoriale dottoressa Simona Toma, il volume sarà presentato non solo nei principali appuntamenti culturali calabresi, ma anche all’estero, con tappe già previste tra Canada e Stati Uniti, a conferma del crescente interesse internazionale verso il patrimonio agroalimentare e antropologico del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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