Nel weekend del 12 luglio a Donington, un pilota di una scuderia di Calvenzano ha ottenuto un secondo posto nella Superpole Race e un terzo posto in gara 2, migliorando la posizione in classifica del team nel Mondiale Superbike. La competizione si è svolta nell’ottava tappa del campionato in Inghilterra. Entrambe le gare hanno visto il pilota ottenere risultati significativi, contribuendo alla posizione complessiva del team nel campionato.

MOTOCICLISMO. Domenica 12 luglio in Inghilterra nell’ottava tappa del Campionato il pilota della scuderia di Calvenzano è secondo nella Superpole Race e terzo in gara2 e consolida la classifica del team. Lontani Bautista e Locatelli. Yari Montella non si ferma più e il team Barni continua a sorridere. Domenica 12 luglio a Donington, in Inghilterra,nell’ottavo round del Mondiale di Superbike, il pilota campano della scuderia di Calvenzano si regala il secondo posto nella Superpole Race e il terzo posto in gara2. Montella firma così il sesto podio consecutivo, arrivando a 11 stagionali. Il doppio exploit di Yari permette al team Barni di consolidare la terza posizione in campionato dietro Ducati e Bimota e di mettere un’ipoteca sul titolo delle scuderie Indipendenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Montella e Barni senza freni: doppio podio nel Mondiale Superbike a Donington

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