A Monteciccardo è arrivato un nuovo medico di famiglia, scelto da lui stesso e non assegnato dall’ASL. La presenza del professionista è stata annunciata durante un’assemblea con circa 150 persone presenti, che hanno espresso soddisfazione per il servizio che ora sarà disponibile nel quartiere. La decisione di scegliere il medico ha suscitato entusiasmo tra i residenti, che ora attendono di poter usufruire delle cure di persona.

"Non siamo un ripiego per lei, ci ha scelto. Vuol dire che finalmente anche a Monteciccardo avremo il nostro medico". L’impressione tra le 150 persone sedute nella sala della Società operaia di mutuo soccorso Soms, è diventata virale dopo che la dottoressa Maria Giulia Bussi ha spiegato le ragioni per cui ha dato all’Azienda sanitaria Ast1 la propria disponibilità a diventare il futuro medico di famiglia al servizio degli abitanti di Monteciccardo. "La straordinaria partecipazione di pubblico conferma quanto questo servizio fosse atteso dai cittadini – ha detto il sindaco Andrea Biancani, seduto accanto a Bussi e a Enzo Vagnini, prosindaco del municipio di Monteciccardo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monteciccardo in salute: "Ecco il nuovo medico al servizio delle famiglie"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, nasce il primo Sportello Lavoro Domestico: nuovo servizio per famiglie e lavoratoriA Catania è stato aperto il primo Sportello Lavoro Domestico, un servizio dedicato a famiglie e lavoratori del settore.

Dalla Regione 3 milioni per il servizio scolastico gratuito, il plauso del Forum delle FamiglieLa Regione Emilia-Romagna ha destinato 3 milioni di euro per rendere gratuito il servizio scolastico educativo nelle scuole elementari dei principali...