L'artista kuwaitiana Monira Al Qadiri sta partecipando a una residenza artistica in Sicilia, inserita nel progetto «Geologie del tempo». Durante l'intervista, ha ricordato di aver visto per la prima volta il petrolio durante il conflitto tra Iraq e Kuwait. La sua ricerca si concentra su temi legati all'invisibilità e alle risorse energetiche. La sua opera si sviluppa tra installazioni e progetti che esplorano le tracce di questo materiale nel suo paese e nel mondo.

Intervista L'artista kuwaitiana si racconta durante la sua residenza nomade in Sicilia, per il progetto «Geologie del tempo». «Ho visto per la prima volta il petrolio durante la guerra con l’Iraq. Era ovunque, bruciava dal sottosuolo, era nel mare e nel cielo: lo immaginavo come un mostro che aveva invaso il paese. Sono nate da lì molte mie opere Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. In Sicilia l’artista kuwaitiana Monira Al Qadiri (1983) non c’era mai stata. È arrivata nell’ottobre scorso per la «residenza nomade»... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Monira Al Qadiri, viaggio al centro dell’invisibile

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