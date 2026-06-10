Un uomo invisibile ha dichiarato di aver scelto di restare nascosto per allontanarsi dalla massa. La sua decisione deriva da un desiderio di distacco e di anonimato, piuttosto che da motivi malvagi o di pericolo. Non ci sono altre informazioni sulla sua identità o sulle ragioni specifiche di questa scelta. La sua presenza è stata segnalata in vari contesti pubblici, ma senza mai essere riconosciuto o identificato. La sua condizione ha attirato l’attenzione di testimoni e media locali.

Non tutti i mostri sono creature maledette, alcuni scelgono di essere tali per distaccarsi da ciò che percepiscono come la massa comune. Come ci hanno raccontato i volumi dello Universal Monsters di Skybound, pubblicati da saldaPress, l’infelice condizione di questi esseri è derivante da scelte altrui – come in Frankenstein – a derive evolutive o maledizioni mistiche. Ma se qualcuno decidesse scientemente di trasformarsi in uno di questi mostri? Interrogativo che trova risposta in L’uomo Invisibile, nuovo volume della saga che vede il ritorno come scrittore di James Tynion IV. Già autore del volume d’apertura della serie – Dracula – Tynion ha tra le mani il più intrigante e atipico dei mostri di Universal. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’uomo Invisibile, l’invisibile lato oscuro dell’umanità

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LARMA INVISIBILE DELLANTICHITÀ: Chi Distrusse Davvero Lachis

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