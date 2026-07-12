Mondiali | perché i calciatori tagliano scarpini e calzettoni

Durante i Mondiali FIFA, alcune delle principali stelle del calcio hanno praticato un foro sul tallone delle loro scarpe da calcio. Questa modifica è stata osservata durante le partite e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle ragioni di questa scelta. La modifica riguarda sia calciatori di alta classifica sia altri partecipanti del torneo.

Gli appassionati dei Mondiali FIFA hanno notato un dettaglio bizzarro sul campo: alcune delle più grandi stelle del torneo hanno modificato le proprie scarpe da calcio praticando un foro sul tallone. Da anni gli appassionati di calcio si chiedono perché così tanti giocatori inglesi facciano dei fori sul retro dei calzini prima delle partite. Ora, una tendenza simile ha fatto il suo ingresso anche nel mondo delle calzature, con alcuni dei più grandi nomi del calcio che hanno preso le forbici per modificare scarpe del valore di centinaia di dollari. Questa insolita personalizzazione ha attirato l’attenzione di tutti durante la partita dei Mondiali tra Portogallo e Spagna, quando l’ala Pedro Neto sembrava aver danneggiato uno dei suoi scarpini Nike Mercurial rosa shocking durante un contrasto. 🔗 Leggi su Newsner.it

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