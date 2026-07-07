Mondiali 2026 la bordata di Marco Tardelli | Ecco perché i calciatori stanno zitti

Un attacco diretto di Tardelli contro il mondo del calcio, dopo che la Fifa ha revocato un cartellino rosso a un giocatore statunitense, consentendogli di scendere in campo contro il Belgio agli ottavi dei Mondiali 2026. L’ex calciatore ha definito l’episodio grave e simbolico di un atteggiamento generale che non riconosce più. Ha criticato apertamente anche le figure di vertice del calcio e un ex presidente statunitense.

Un episodio " gravissimo, e simbolico di un andazzo generale del mondo del calcio, che non riconosco più". Marco Tardelli non le manda a dire contro Gianni Infantino e Donald Trump, dopo la revoca del cartellino rosso che ha permesso allo statunitense Balogun di scendere in campo contro il Belgio agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Secondo l'ex juventino "l'unica strada, forse utopistica" per uscire da questo modus operandi "è che siano i calciatori a prendere posizione in casi simili. Invece nessuno si ribella. In cambio di incassi milionari, oggi i giocatori accettano di non contare nulla e di non avere una voce. Di fronte a uno spettacolo simile, dove sono Messi, Kane, Haaland e Mbappé? Se fossero i campioni a farsi sentire, di fronte a certe ingiustizie, i tifosi di tutto il mondo li seguirebbero". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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