A sei giocatori della Serie A sono ancora in corsa ai Mondiali, con due calciatori dell’Inter tra i primi quattro. La competizione si avvicina alla conclusione, con pochi match rimanenti.

di Stefano Cori Mondiali che sono ormai giunti alle battute finali. Presenti due calciatori dell’Inter nella top 4. Il Mondiale è arrivato ormai alle battute finali. Mancano solamente tre partite, le due semifinali e la finale. Martedì è il momento di Francia-Spagna, mercoledì si giocherà invece Inghilterra-Argentina. Domenica sera invece è in programma la finalissima in quel di New York. Nella notte è andato avanti Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, mentre tra i nerazzurri ha finito il suo percorso Manuel Akanji. Infatti la Svizzera è stata eliminata proprio dalla Seleccion. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Della Serie A a questo punto sono rimasti solamente Mike Maignan (Milan); Adrien Rabiot (Milan); Manu Konè (Roma); Marcus Thuram (Inter); Nico Paz (Como); Lautaro Martinez (Inter). 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mondiali allo scadere, sono rimasti sei giocatori della Serie A: presenti due interisti nella top 4

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