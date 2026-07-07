Mondiali Usa eliminati con il Belgio | tutta la delusione dei tifosi

Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali 2026 dopo aver perso 4-1 contro il Belgio. La partita si è giocata a Seattle, provocando grande delusione tra i tifosi presenti. La nazionale a stelle e strisce non è più in corsa nel torneo.

Grande delusione a Seattle dopo l'eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali 2026. La nazionale a stelle e strisce si è arresa al Belgio per 4-1 lasciando interdetti i tifosi Usa che speravano di continuare l'avventura. "Ci mancava il nostro ritmo, è stata una delusione", racconta un americano alla fine del match mentre un altro sottolinea con orgoglio: "Il Belgio era la squadra migliore ma abbiamo disputato un torneo fantastico". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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