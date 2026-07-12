Mobilità docenti il CNDDU attacca il nuovo CCNI | Servizio e merito non contano così si umilia la professionalità

In una nota ufficiale firmata dal presidente Romano Pesavento, l’associazione esprime “profonde perplessità” riguardo ai criteri adottati. Se da un lato il CNDDU riconosce la necessità di tutelare valori costituzionali come l’unità familiare e la protezione dei soggetti con disabilità (ex Legge 1041992), dall’altro denuncia un “azzeramento” di tutti quegli elementi che qualificano il profilo professionale del docente. Secondo il Coordinamento, questa impostazione urta frontalmente con l’articolo 97 della Costituzione, che sancisce il buon andamento della pubblica amministrazione. “Se la qualità dell’istruzione è un interesse pubblico primario – sottolinea Pesavento – non è coerente che l’esperienza e la crescita culturale del personale vengano completamente escluse da qualsiasi valutazione nelle procedure di mobilità”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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